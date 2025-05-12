Экс-нападающий «Спартака» объяснил поражение красно-белых «Динамо»

Экс-нападающий «Спартака» Кечинов объяснил поражение красно-белых «Динамо»
Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов объяснил поражение красно-белых «Динамо» в 28-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:2.
«Уже не первый матч «Спартак» плохо вкатывается в игру. Можно вспомнить матч с «Рубином», когда за полчаса первого тайма хозяева забили два мяча. Или взять игру с махачкалинским «Динамо». Вчера ситуация повторилась», — цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».
После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает 5-е место с 51-м очком.
В текущем сезоне команду возглавил Деян Станкович, ранее работавший с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем». Ранее сообщалось, что клуб планирует продлить с сербом контракт.
Кечинов выступал за «Спартак» с 1993 по 2000 годы. 6 раз становился чемпионом, провел 6 матчей за сборную России.