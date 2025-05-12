Экс-нападающий «Спартака» объяснил поражение красно-белых «Динамо»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов объяснил поражение красно-белых «Динамо» в 28-м туре РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:2.

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«Уже не первый матч «Спартак» плохо вкатывается в игру. Можно вспомнить матч с «Рубином», когда за полчаса первого тайма хозяева забили два мяча. Или взять игру с махачкалинским «Динамо». Вчера ситуация повторилась», — цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

После 28 туров РПЛ «Спартак» занимает 5-е место с 51-м очком.

В текущем сезоне команду возглавил Деян Станкович, ранее работавший с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем». Ранее сообщалось, что клуб планирует продлить с сербом контракт.

Кечинов выступал за «Спартак» с 1993 по 2000 годы. 6 раз становился чемпионом, провел 6 матчей за сборную России.