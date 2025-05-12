Булыкин: «Факел» заслуженно вылетел из РПЛ

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о вылете воронежского "Факела" из Российской Премьер-Лиги.

- "Факел" заслуженно вылетел из РПЛ. В команде происходило что-то непонятное: были постоянные смены тренеров. Хоть воронежцы выглядели неплохо и даже забирали очки у лидеров, но потом они забыли про футбол, - сказал Булыкин "Чемпионату".

Проиграв "Локомотиву" со счетом 0:1 в 28 туре Российской Премьер-Лиги, "Факел" остался на последнем месте в таблице с 16 очками и потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ. Воронежский клуб играл в РПЛ с 2022 года, а до этого в последний раз - в 2001.