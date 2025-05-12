Орещук: «Краснодару» надо переживать перед матчем с «Динамо»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о результатах бело-голубых под руководством Ролана Гусева.

В 27-м туре динамовцы переиграли «Крылья Советов» (3:1), а в 28-м «Спартак» со счетом 2:0. За два тура до финиша бело-голубые с 53 очками занимают 4-е место в РПЛ.

— Стало ли для вас неожиданностью такое успешное выступление «Динамо» под руководством Гусева?

— Нет, не стало. В «Динамо» собраны хорошие футболисты. Зная Ролана, веселый человек. Мы с ним знакомы с 9 лет. Всегда с ним весело, добрый отзывчивый парень, поэтому к каждому футболисту он может найти подход. Я не удивлен. Я переживаю за то, чтобы у него получилось.

— Его шансы стать полноценным главным тренером повысились?

— Это зависит от руководства. Если они захотят дать шанс, то станет. В принципе, он показал. Новикову тоже давали шанс. Тут многое будет зависеть от Бувача, потому что я так понимаю его кандидатуру утвердили и дали карт-бланш. Если Бувач скажет, что готов работать с Роланом, то это будет хорошая связка. Ролан многому может у него научиться. Он как тренер сильный, не зря он работал с Клоппом. Он помог Клоппу выиграть Лигу чемпионов. Почему бы не помочь Ролану таким же стать? И Ролану будет интересно с ним работать, потому что человек сделал из Клоппа тренера.

— Как вы думаете, будет ли «Динамо» в последнем туре играть иначе в Краснодаре, чем год назад?

— Тогда Личка испугался играть в атаку. Он прижался. «Динамо» хватало очка, чтобы стать чемпионами, и Личка испугался играть в тот футбол, который должны были играть. А что терять Ролану? И «Динамо» нечего терять. Они играют в высокий прессинг, и это дает результат. Это сейчас «Краснодару» надо переживать. А «Динамо» расковано. Все, что можно проиграли. Не сомневаюсь, что будет битва.