Гарсия ответил на мнение, что Угальде перестал забивать за «Спартак» из-за его трансфера

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия ответил на мнение, что форвард красно-белых Манфред Угальде перестал забивать из-за его трансфера. В СМИ регулярно поднимаются разговоры о том, что конкуренция мешает Угальде чувствовать себя ключевым игроком, а это подрывает его психологию и отражается на игре.

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«Может ли такая результативность Угальде быть связана с моим появлением? Я так не думаю. Не знаю, что именно случилось. Но он всегда в отличном настроении. Могу лишь пожелать Манфреду так и остаться первым в бомбардирской гонке и продолжить забивать. Он ещё совсем молод, всё впереди. Мы с Манфредом отлично ладим. Я вообще из тех, кто будет поддерживать партнёров вне зависимости от того, кто играет, а кто получает меньше практики. Главное — командный успех», — приводит слова Гарсии официальный сайт «Спартака».

Напомним, Угальде по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, имея в своём активе 16 забитых мячей. Однако все эти голы он забил в первой части сезона. Зимой «Спартак» подписал Ливая Гарсию из греческого АЕКа. В весенней части сезона Угальде в РПЛ не забивал.