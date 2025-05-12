Анчелотти стал главным тренером сборной Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подписал контракт с Бразильской футбольной конфедерацией, с 26 мая итальянский специалист начнёт работу во главе национальной команды Бразилии. Об этом сообщает журналист и инсайдер издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

© Чемпионат.com

По информации источника, Анчелотти покинет мадридский «Реал» после последней игры сезона Примеры с «Реалом Сосьедад». Карло возглавляет «сливочных» с 2021 года. В период с 2013-го по 2015-й итальянец также работал во главе «Реала».

Под руководством Анчелотти «сливочные» дважды выигрывали чемпионат Испании, а также трижды побеждали в Лиге чемпионов УЕФА.