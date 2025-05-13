Экс-футболист рассказал, чем удивил его «Краснодар» в матче с ЦСКА

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что его удивило то, что «Краснодар» провел два разных тайма в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА, передает «Матч ТВ».

«Удивило, что «Краснодар» провел два разных тайма. В первом «Краснодар» доминировал. Думал, что они добавят во втором тайме и от этого пойдут голевые моменты», — сказал Семшов.

После 28-го тура шансы «Краснодара» на чемпионство, которые оценивались в 78%, составляют 55%. Шансы «Зенита» на первую строчку, соответственно, увеличились с 22% до 45%.

10 мая ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 28-го тура.

Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в составе армейцев на 69-й минуте забил венесуэльский форвард Сауль Гуарирапа.