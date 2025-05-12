Писарев назвал главную причину поражения «Краснодара» от ЦСКА

Бывший нападающий московского «Спартака» и действующий тренер сборной России по футболу Николай Писарев подверг критике колумбийского форварда «Краснодара» Джона Кордобу после поражения красно-черных против ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России (1:0).

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«У игроков «Краснодара», а конкретно у Кордобы, не получилась игра. Сперцяна не было видно как обычно, про вингеры «Краснодара недостаточно сильные ребята, чтобы помогать в такой игре, когда не идет у Кордобы. План «Б» не работает. Из 10 передач вперед — восемь‑девять в Кордобу», — приводит слова Писарева «Матч ТВ».

Кордоба пополнил состав «Краснодара» летом 2021-го года за 20 млн. евро, его трудовое соглашение с «быками» рассчитано до конца июня 2027-го. Предыдущей командой южноамериканского нападающего стала берлинская «Герта» из чемпионата Германии.

В нынешнем сезоне Джон провел за «Краснодар» 29 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал семь результативные передачи.

В 10 последних матчах РПЛ на счету основного форварда черно-зеленых лишь 3 очка (2+1) по системе «гол+пас».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 14 млн. евро.

После 28 сыгранных туров «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева продолжает лидировать в РПЛ с 61 очком за два тура до завершения сезона. Отрыв от идущего вторым петербургского «Зенита» – 1 балла. В случае равенства очков на финише, сине-бело-голубые будут выше в турнирной таблице из-за лучшего показателя личных встреч.