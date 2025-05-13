Стали известны даты проведения стыковых матчей за право участия в РПЛ

Переходные матчи за право сыграть в следующем сезоне чемпионата России запланированы на 28 и 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

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Подчёркивается, что жеребьёвка переходных матчей между клубами РПЛ и Мелбет Первой лиги нынешнего сезона пройдёт 14 мая в 12:00 мск. Благодаря ей будет определена лига, клубы которой станут хозяевами поля в первых матчах.

Напомним, из РПЛ в переходных матчах примут участие клубы, занявшие по итогам сезона 13-е и 14-е места соответственно. Они встретятся с командами, расположившимися на третьей и четвёртой строчках соответственно в Первой лиге.