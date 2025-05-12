Moneyken об Инстасамке в Chertanovo: «Она тоже решает, кто играет. Если вратарь Водолей – все, нет. Если дата рождения не подходит по арканам – пас, скип this man»

Sports.ru

Moneyken рассказал, кто выбирает состав Chertanovo на матчи Winline Медиалиги.

Инстасамка выбирает игроков в клуб Медиалиги, используя астрологию и таро
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«Буду играть, сто процентов. Не успел пройти углубленное медицинское обследование. Даша (Инстасамка) тоже решает, кто играет. Это тоже проходит через согласование с ней. Если вратарь Водолей – все, нет. Если дата рождения не подходит по арканам – пас, скип this man. Rich Witch вайб», – сказал владелец Chertanovo.

Супруг Инстасамки Moneyken занимался в футбольной академии «Чертаново» с трех до двенадцати лет.

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