Гендиректор «Факела» ответил на вопрос о битве с «Зенитом» после расистского скандала

Роман Асхабадзе ответил на вопрос о битве с «Зенитом» после расистского скандала.

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Во 2-м тайме матча «Факела» и «Зенита» (0:2) в 20-м туре Мир РПЛ полузащитник петербуржцев Вендел получил красную карточку за то, что показал неприличный жест болельщикам воронежского клуба.

После этого эпизода представители «Зенита» обвинили Сергея Божина в проявлении расизма. По словам петербуржцев, защитник «Факела» оскорбил бразильца, сказав слова «макака».

– Было немного удивительно, когда вы приняли бой с «Зенитом» по моменту с расизмом в вашем матче.

– Мы не принимали никакой бой. Мы бились за справедливость и правду, которая в итоге была доказана, за болельщиков и регион.

Если бы это был не «Зенит», а какой-то другой клуб, мы отреагировали бы точно так же, – заявил генеральный директор «Факела».