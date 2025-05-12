Агент Станковича обещал тренеру контракт в сборной Сербии в ближайшее время

Агент обещал Деяну Станковичу устроить тренера в сборную Сербии.

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Братислав Ристич, новый агент тренера «Спартака», дал специалисту обещание трудоустроить его в сборную Сербии в ближайшее время, об этом сообщает Legalbet.

Сербский специалист сменил агента в ноябре 2024 года.

Действующий контракт специалиста со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

На данный момент красно-белые под руководством Деяна Станковича находится на пятой позиции в таблице Мир РПЛ за два тура до завершения сезона. В активе команды 51 балл в 28 матчах. «Спартак» отстает на четыре балла ЦСКА, занимающего третью строчку.