Акинфеев пошутил о том, какими он видит футболистов ЦСКА 2005 года рождения

39-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пошутил на тему выхода на поле в составе армейцев четырёх футболистов 2005 года рождения. В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0) в составе столичной команды на поле появились полузащитники Матвей Кисляк, Артём Бандикян, нападающий Кирилл Глебов и защитник Джамалутдин Абдулкадыров. Все они родились в 2005 году.

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В своём телеграм-канале Игорь Акинфеев опубликовал короткое видео, в котором голкипер армейцев иронизирует над собственной реакцией на совместное участие в матче с молодыми воспитанниками ЦСКА.

«Сказали, что буду играть с футболистами 2005 года рождения… Как я представляю игрока 2005 года рождения:», — такой текст сопровождает видео с маленькими детьми в футбольной форме, которые играются с мячами на поле.

Игорь Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей, в которых голкипер пропустил 19 мячей. В 12 встречах Акинфееву удалось уйти с поля без пропущенных голов.