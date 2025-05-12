В Норвегии прокомментировали возможный вызов российского вратаря в сборную

В Норвегии прокомментировали возможный вызов российского вратаря Никиты Хайкина в сборную страны.

Об этом пишет Odds.ru.

«Будет ли вызван Хайкин в сборную, когда получит норвежский паспорт? Это очень далеко от того, что мы обсуждали», — заявил помощник главного тренера сборной Норвегии Кент Бергерсен.

В ноябре Хайкин, у которого есть паспорта России, Великобритании и Израиля, рассказал о желании получить норвежское гражданство.

«Не по футбольным причинам, а из-за семьи. У меня невеста норвежка, и я планирую остаться здесь. Я бы хотел стать норвежцем, я люблю эту страну», — объяснил он.

3 мая агент Хайкина Эмефи Атта заявил, что футболист начал процесс получения норвежского гражданства.

«Он всегда был интересным игроком и для сборной Норвегии тоже», — подчеркнул агент.

Хайкину 29 лет, с 2019 года он играет за норвежский клуб «Буде-Глимт». Вместе с клубом он четыре раза становился чемпионом Норвегии, а в нынешнем сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы. Также голкипер провел пять товарищеских матчей в юношеских и молодежной сборных России. Хайкина вызывали и во взрослую сборную России, но на поле он не выходил.