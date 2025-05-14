«Челси» уверен, что сможет перехватить Делапа у «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Челси» убеждён в том, что сможет заполучить нападающего «Ипсвича» Лиама Делапа, интерес к которому также проявляет «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Sun.

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По данным источника, «синие» готовы заплатить «Ипсвичу» € 35 млн за форварда. Отмечается, что сам Делап хотел бы поработать под руководством главного тренера «Челси» Энцо Марески, с которым он ранее сотрудничал в академии «Манчестер Сити».

«Ипсвич Таун» вылетел из АПЛ, в связи с этим стоимость отступных за игрока составит £ 30 млн. В 38 матчах нынешнего клубного сезона игрок забил 12 голов и отдал две результативные передачи.