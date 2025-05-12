«Венеция» победила «Фиорентину» и покинула зону вылета в 36-м туре Серии А

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А между «Венецией» и «Фиорентиной». Игра проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Маркетти. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

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На 60-й минуте защитник хозяев Фали Канде открыл счёт в матче. На 68-й минуте полузащитник «Венеции» Гаэтано Ористанио удвоил преимущество своей команды. На 77-й минуте полузащитник «Фиорентины» Роландо Мандрагора отыграл один мяч.

Победа позволила «Венеции» довести количество набранных в сезоне очков до 29 и покинуть зону вылета. Команда располагается на 17-й строчке в турнирной таблице. «Фиорентина» осталась на девятом месте с 59 очками в 36 матчах.