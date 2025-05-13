Холанд может перейти в «Барселону»

У каталонской «Барселоны» есть амбициозный план – подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2026 года. Об этом сообщает испанское издание El Nacional.

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Отмечается, что «блаугранас» уже работает над сбором € 175 млн – именно столько составляет клаусула игрока, которую можно активировать летом 2026 года. Интересно, что контракт Холанда с «Ман Сити» действует до 2034 года и некоторые аналитики подвергают сомнению наличие в нём пункта о выкупе. Однако El Nacional настаивает на том, что такой пункт действительно существует и «Барселона» серьёзно настроена им воспользоваться.

Ситуацию усложняет финансовое состояние каталонцев. Даже несмотря на некоторое улучшение, клуб всё ещё ограничен зарплатным потолком и долгами.

Источник сообщает, что руководство «Барсы» видит в Холанде ключевую фигуру в обновлении команды после завершения эпохи Роберта Левандовского, контракт которого завершится именно следующим летом.

Холанд, по слухам, предпочитает именно «Барселону», а не мадридский «Реал», также интересующийся нападающим.

На счету Эрлинга в текущем сезоне 41 матч и 30 голов за «Ман Сити» во всех турнирах.