Суперкомпьютер сделал прогноз на итоговое место ЦСКА в чемпионате России

Чемпионат.com

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025 по итогам 28-го тура. В частности, искусственный интеллект оценил шансы московского ПФК ЦСКА на итоговое место в РПЛ за два тура до конца чемпионата.

Суперкомпьютер сделал прогноз на итоговое место ЦСКА в чемпионате России
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Так, у армейцев ещё остаются небольшие шансы на серебряные медали. Однако наиболее вероятным исходом для ЦСКА является бронза. При этом москвичи уже точно не финишируют ниже шестого и выше второго места.

Вероятность ЦСКА занять конкретное итоговое место в РПЛ:

  • первое место — вероятность 0%;
  • второе место — вероятность 1%;
  • третье место — вероятность 85,2%;
  • четвёртое место — вероятность 10,4%;
  • пятое место — вероятность 2,8%;
  • шестое место — вероятность 0,8%;
  • места с седьмого по 16-е — вероятность 0%.

Напомним, после 28 туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар».

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