Тренер «Динамо» рассказал, кто помог ему настроить футболистов на игру со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал, что перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» он созванивался с тренером Валерием Газзаевым, передает «РБ Спорт».

«Кстати, в день игры с ним созванивался. Он посоветовал, какие слова подобрать для ребят. Использовал совет, за что огромное спасибо Валерию Георгиевичу», — сказал Гусев.

Также Гусев отметил, что Газзаев посоветовал сказать, что на поле должна быть одна команда.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо».

На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. «Динамо» занимает четвертую строчку, имея в активе 53 балла. «Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 61 очко, однако теперь, за два тура до конца первенства, отрыв от петербургского «Зенита» сократился всего до одного балла.