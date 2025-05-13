«Зенит» продемонстрирует клубные трофеи по случаю 100-летия клуба

25 мая петербургский «Зенит» в день своего 100-летия в пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге выставит клубные трофеи. Сине-бело-голубые впервые представят все награды в одном месте.

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«На выставке «Зенит. Петербург. 100 лет вместе» впервые в истории будут одновременно представлены все трофеи «Зенита», в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР 1944 года и Кубок чемпионата страны 1984 года», — сообщает пресс-служба клуба.

14 мая петербургский «Зенит» сыграет на выезде с московским ЦСКА в рамках Кубка России. 18 мая в 29-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Ростова». Стартовый свисток запланирован на 19:30.

После 28 туров чемпионата России команда Сергея Семака расположилась на 2-й строчке турнирной таблицы, набрав 60 очков и отставая от лидера — «Краснодара» — на один балл.

«Краснодар» в 29-м туре РПЛ сыграет на выезде против «Оренбурга». Начало встречи в 14:00.