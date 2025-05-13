Гурцкая: «Краснодар» хочет купить Хлусевича, над которым смеется вся страна

Футбольный функционер Тимур Гурцкая заявил, что «Краснодар» близок к достижению соглашения по переходу защитника Даниила Хлусевича.

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«Краснодар» хочет на место Петрова купить Хлусевича, над которым смеется вся страна. Они ведут переговоры, чуть ли не договорились», — заявил Гурцкая в эфире программы «Это футбол, брат!».

Даниил Хлусевич является игроком «Спартака» с января 2022 года. За это время он принял участие в 97 матчах, где забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 4 миллиона евро.