В офисе Зеленского призвали не допускать Россию до футбольных соревнований

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не допускать Россию до футбольных соревнований. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Россия пока не демонстрирует политической воли относительно режима прекращения огня и окончания войны. Поэтому было бы большой ошибкой говорить о том, что надо идти России навстречу и допускать к футбольным чемпионатам», — сказал Ермак.

В мае президент США Дональд Трамп встретился с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и признался, что не был в курсе отстранения сборной России по футболу от международных турниров. Инфантино, в свою очередь, после встречи с Трампом выразил надежду на скорое возвращение сборной России на международные турниры.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола и Союз европейских ассоциаций отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.