Игрок «Барселоны»: АПЛ — лучшая лига для игры и просмотра

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья, ранее выступавший за «Лидс Юнайтед», высказался об английской Премьер-Лиге.

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«Премьер-лига — лучшая лига для игры и просмотра. В АПЛ вы 90 минут наблюдаете за тем, как обе команды атакуют друг друга, независимо от соперника», — приводит слова Рафиньи Barca Universal.

Рафинья выступал за «Лидс» с 2020 году по 2022-й. В составе английского клуба бразилец провёл 67 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.

В 2022 году Рафинья стал игроком «Барселоны». В 54 матчах нынешнего клубного сезона бразилец забил 34 гола и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 80 млн. Нынешнее соглашение нападающего с «блауграной» рассчитано до 30 июня 2027 года.