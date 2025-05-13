Валерий Газзаев отреагировал на вылет «Алании» из Первой лиги

Бывший главный тренер и президент владикавказской «Алании» Валерий Газзаев отреагировал на вылет клуба из Мелбет Первой лиги.

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«Я очень сожалею, что «Алания» вылетела во Вторую лигу. У клуба очень богатая история, они всегда должны играть в высшей лиге. Потому что за всю историю российского футбола только шесть клубов становились чемпионами страны, в том числе «Алания». В клубе всегда была хорошая молодёжь. Надеюсь, команда обратно вернётся в ближайшее время», — приводит слова Газзаева Metaratings.

После 32 сыгранных туров «Алания» заработала 26 очков. Команда из Владикавказа располагается на 17-й строчке в турнирной таблице. Подопечные Спартака Гогниева потеряли математические шансы на сохранение прописки в дивизионе.