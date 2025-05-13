Российский фигурист Александр Галлямов заявил, что форварда мадридского «Реала» Винисиуса нужно отдать петербургскому «Зениту», передает Metaratings.ru.

«В «Реале» Винисиус не нужен. Надо поставить Мбаппе на левый фланг, а в центр выпустить высокого футболиста. И для этого Винисиуса надо отдать в «Зенит» к остальным бразильцам, а Соболева — в «Реал», — сказал Галлямов.

11 мая «Реал» уступил каталонской «Барселоне» в чемпионате Испании. Встреча, которая прошла в Каталонии, завершилась со счетом 4:3.

На пятой минуте матча счет открыл Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. На 14-й минуте Мбаппе удвоил преимущество своей команды. Еще до перерыва игроки «Барселоны» Эрик Гарсия, Ламин Ямаль, а также Рафинья, который оформил дубль, забили в ворота «Реала» четыре мяча. После перерыва Мбаппе отыграл один мяч. Француз отличился за 20 минут до финального свистка.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает первое место, набрав первое место, набрав 82 мяча. «Реал» идет на второй строчке, имея в активе 75 баллов. Замыкает тройку сильнейших мадридский «Атлетико», набрав 70 баллов.