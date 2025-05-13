Капитан «Факела» выступил с обращением к болельщикам клуба

Полузащитник и капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири обратился к болельщикам клуба после вылета команды из Российской Премьер-Лиги. «Наглецам» предстоит провести ещё две игры — с «Пари НН» (17.05) и «Крыльями Советов» (24.05).

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