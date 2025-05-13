Экс-тренер ЦСКА: на первой же тренировке Акинфеева сказал, что он будет лучшим

Бывший тренер ПФК ЦСКА Юрий Аджем высказался о голкипере московской команды Игоре Акинфееве.

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«Акинфеев удивил меня только тогда, когда я впервые увидел его. На первой же тренировке я сказал, что Игорь будет лучшим вратарём в стране. Сейчас же ничего меня не удивляет. Желаю, чтобы у него не было травм. Хочу, чтобы достиг отметки в 1000 матчей за карьеру, и думаю, что так и получится», — сказал Аджем в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игорь Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей, в которых голкипер пропустил 19 мячей. В 12 встречах Акинфееву удалось уйти с поля без пропущенных голов.