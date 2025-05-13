Анчелотти высказался об отставании «Реала» от «Барселоны»

Карло Анчелотти не собирается сдаваться в борьбе за титул Ла Лиги.

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За три тура до конца чемпионата «Реал» на 7 очков отстает от лидирующей «Барселоны». «Блауграна» может завоевать чемпионство в следующем туре, если обыграет «Эспаньол» либо если «Мадрид» потеряет очки в игре с «Мальоркой».