Анчелотти высказался об отставании «Реала» от «Барселоны»

Анчелотти об отставании «Реала» от «Барсы»: «Чемпионат еще не закончен. Мы не хотим отдавать титул нашим соперникам. Способны выиграть 3 матча»
Карло Анчелотти не собирается сдаваться в борьбе за титул Ла Лиги.
За три тура до конца чемпионата «Реал» на 7 очков отстает от лидирующей «Барселоны». «Блауграна» может завоевать чемпионство в следующем туре, если обыграет «Эспаньол» либо если «Мадрид» потеряет очки в игре с «Мальоркой».
«Предстоит сложная игра [с «Мальоркой»], как и всегда. У нас не хватает нескольких важных игроков, но мы способны выставить конкурентоспособную команду и выиграть эти три матча. Чемпионат еще не закончен. Мы не хотим отдавать титул нашим соперникам. Мы хотим хорошо закончить лигу», – сказал тренер «Реала».