Выяснилось, кто станет главным тренером «Урала»

По информации СМИ, Евгений Калешин займёт пост главного тренера екатеринбургского "Урала".

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Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Иван Карпов, 46-летний специалист накануне прилетал в Екатеринбург и встречался с президентом клуба Григорием Ивановым. Темой обсуждения на этой встречи стали детали будущего соглашения, которое вступит в силу после окончания текущего сезона. При этом не имеет значения, выйдет ли "Урал" в Российскую Премьер-Лигу или останется в Первой лиге.

За 2 тура до завершения сезона "Урал" имеет в активе 53 очка, с которыми располагается на пятом месте в турнирной таблице. При этом отставание "шмелей" от четвёртого места, которое даёт право на участие в стыковых матчах с командами РПЛ, составляет 4 очка.

С января 2025 года главным тренером "Урала" является Сергей Томаров. Последним местом работы Евгения Калешина была песчанокопская "Чайка", которую он покинул 7 апреля 2025 года.