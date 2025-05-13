Галактионов не справляется со своей работой в «Локомотиве», считает Наумов

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что главный тренер команды Михаил Галактионов не справляется со своей работой в московском клубе.

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В воскресенье железнодорожники в гостевом матче 28‑го тура МИР РПЛ обыграли «Факел» со счетом 1:0. «Красно‑зеленые» набрали 49 очков и занимают шестое место в таблице.

— Сейчас «Локомотив» очень слабо выглядит, с аутсайдером лиги кое‑как забили и еле‑еле отстояли счет. Мне игра команды абсолютно не нравится, штаб не справился с задачей подготовки коллектива к весенней части сезона. Осенью выглядели более‑менее нормально, а сейчас совсем растеряли класс, сыгранность и азарт. Очень плохо выглядят железнодорожники, меня не впечатляет их победа над Воронежем. Мне кажется, сказывается неопытность Галактионова, ведь он никогда нормально не тренировал, кроме «Пари НН». Тренер сборной и тренер клуба — абсолютно разные вещи. В национальной команде взял игроков, мотивировал, расставил их и началась игра, а здесь нужно готовить ребят, множество аспектов, в которые нужно углубляться. Я считаю, что Михаил Михайлович не справляется со своей работой, — приводит слова Наумова «Советский спорт».

В 29‑м туре «Локомотив» 19 мая примет ЦСКА.

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