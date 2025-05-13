Волков: может, Соболева тоже прорвет во втором сезоне, как Кассьерру

Защитник «Зенита» Сергей Волков в разговоре с корреспондентом «Спорт День За Днем» Алексеем МИХАЙЛОВЫМ высказался о своем партнере по команде, нападающем Александре Соболеве.

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Свой первый мяч за «Зенит» в РПЛ Соболев забил 5 апреля, в матче 23-го тура против «Локомотива» (1:1). После этого, 4 мая, Александр оформил дубль в ворота «Пари НН» (2:1) в матче 27-го тура.

— Его отношение к делу никогда не менялось, — начал Волков. — Забивал-не забивал, но он всегда старался на каждой тренировке. У него нет такого, что он унывает по этому поводу, загоняется, ищет в себе что-то. Просто работает каждый день. В любом случае, у каждого нападающего, посмотрите, бывает черная полоса — не забивает долгое время, потом приходит в нужный момент, и пожалуйста.

— Да, у Матео Кассьерры первый сезон в «Зените» не задался, а потом как пошло... Может, и Соболева тоже прорвет во втором сезоне?

— Может быть, — сказал Волков «Спорту День За Днем».

28-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне на счету Александра — шесть голов и две результативные передачи в 29 матчах.