ЦСКА планирует продлить контракт с Жемалетдиновым
ЦСКА планирует продлить контракт с вингером Рифатом Жемалетдиновым. Об этом рассказал агент игрока Владимир Кузьмичев.
«Заинтересованность в продолжении сотрудничества определенно у армейского клуба есть», – цитируют Кузьмичева «РИА Новости».
Жемалетдинов перебрался в ЦСКА из «Локомотива» в качестве свободного агента перед началом сезона.
В текущем сезоне на его счету 2 гола и 3 голевых передачи в 28 матчах во всех турнирах. Контракт игрока истекает 30 июня этого года.
После 28 туров РПЛ ЦСКА занимает 3-ю строчку и сохраняет математические шансы на чемпионство.