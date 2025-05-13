ЦСКА планирует продлить контракт с Жемалетдиновым

ЦСКА планирует продлить контракт с вингером Рифатом Жемалетдиновым. Об этом рассказал агент игрока Владимир Кузьмичев.

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«Заинтересованность в продолжении сотрудничества определенно у армейского клуба есть», – цитируют Кузьмичева «РИА Новости».

Жемалетдинов перебрался в ЦСКА из «Локомотива» в качестве свободного агента перед началом сезона.

В текущем сезоне на его счету 2 гола и 3 голевых передачи в 28 матчах во всех турнирах. Контракт игрока истекает 30 июня этого года.

После 28 туров РПЛ ЦСКА занимает 3-ю строчку и сохраняет математические шансы на чемпионство.