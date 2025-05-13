Этим летом решится судьба пива на стадионах России

Круглый стол, посвященный вопросу возвращения продажи пива на спортивные объекты в России, состоится в Госдуме 9 июня. Об этом сообщил РИА "Новости" первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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По его словам, на заседании будут присутствовать все лица, принимающие решения по данному вопросу.

Ранее, в начале 2025 года, Свищев заявлял о принципиальном решении о возвращении продажи пива на стадионы, однако отмечал необходимость доработки соответствующего законопроекта. Планировалось, что обсуждение пройдет в конце декабря 2024 года, но оно не состоялось из-за отсутствия кворума.

В России действует запрет на продажу пива на спортивных объектах с 2005 года. Исключением стали Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира 2018 года.

Предыдущие попытки отменить запрет, предпринятые Минэкономразвития в 2014 году и Минпромторгом в 2016 году, не увенчались успехом.