Агент предложила представить поцелуй Рубиалеса и Месси

Рафаэла Пимента предложила представить Месси на месте Эрмосо во время поцелуя.

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В феврале прошел суд над бывшим главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом, поцеловавшим в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время церемонии вручения медалей чемпионата мира летом 2023 года. Женская сборная Испании выиграла турнир, победив в финале сборную Англии (1:0).

Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – 10 800 евро. Обе стороны подали апелляцию на приговор.