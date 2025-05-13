Сын Криштиану Роналду дебютировал в составе сборной Португалии U‑15

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Сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду дебютировал в составе сборной Португалии U‑15.

Сын Роналду дебютировал в составе сборной Португалии U‑15
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Во вторник 14‑летний Криштиану Роналду‑младший вышел на замену во втором тайме матча против сверстников из Японии.

Он появился на поле на 54‑й минуте матча. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу Португалии, Роналду‑младший результативными действиями не отметился.

— Дебют нападающего получился сдержанным. Тем не менее самоотдача при игре в обороне сына капитана взрослой национальной сборной была на высоте, — говорится в материале в португальском издании A Bola.

Криштиану Роналду‑младший играет за детскую команду «Аль‑Насра», ранее он также выступал за академии «Посуэло», «Ювентуса» и «Реала».

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