Сын Роналду дебютировал в составе сборной Португалии U‑15

Сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду дебютировал в составе сборной Португалии U‑15.

Во вторник 14‑летний Криштиану Роналду‑младший вышел на замену во втором тайме матча против сверстников из Японии.

Он появился на поле на 54‑й минуте матча. Встреча закончилась со счетом 4:1 в пользу Португалии, Роналду‑младший результативными действиями не отметился.

— Дебют нападающего получился сдержанным. Тем не менее самоотдача при игре в обороне сына капитана взрослой национальной сборной была на высоте, — говорится в материале в португальском издании A Bola.

Криштиану Роналду‑младший играет за детскую команду «Аль‑Насра», ранее он также выступал за академии «Посуэло», «Ювентуса» и «Реала».