Ла Лига осудила фанатов «Барселоны» за оскорбительные кричалки в «эль класико»

Ла Лига на официальном сайте сообщила о передаче информации в Комитет по соревнованиям RFEF и в Комиссию по борьбе с насилием об оскорбительных скандированиях, прозвучавших со стороны болельщиков «Барселоны» во время матча 35-го тура Примеры с мадридским «Реалом» (4:3).

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Подчёркивается, что фанаты сине-гранатовых допустили ряд оскорбительных скандирований по ходу встречи. Однако через минуту после её завершения часть болельщиков «Барселоны» в течение примерно восьми секунд скандировала: «Идиоты из «Реала», приветствуйте чемпиона».

Как информирует сайт Ла Лиги, подобные скандирования квалифицируются как запрещённые и подлежащие наказанию, о чём говорит как Кодекс спортивной дисциплины RFEF, так и Законодательство о борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.