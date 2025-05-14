Григорян: «Ростов» с Комличенко и Голенковым будет очень опасен для «Спартака» в Кубке

Российский тренер и телеэксперт Александр Григорян оценил шансы команд перед финальным матчем нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и «Ростовом».

«Когда Альба использует схему 3-5-2 с двумя нападающими, Комличенко и Голенковым, «Ростов» кажется мне невероятно эффективной и опасной командой. В этой формации он будет очень опасен для «Спартака», потому что двое нападающих будут очень часто оказываться против двух спартаковских центральных защитников. Мне кажется, шансы если не в пользу «Ростова», то как минимум равны», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Ростов» пройдёт 15 апреля на столичной «Лукойл Арене» и начнётся в 20:00 мск. Победитель этой встречи сыграет за трофей в матче Суперфинала Кубка России, проигравший покинет турнир.

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