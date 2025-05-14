Букмекеры оценили шансы «Милана» в финале Кубка Италии

14 мая состоится матч финала Кубка Италии. На стадионе «Олимпико» в Риме сразятся за трофей «Милан» и «Болонья». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Маурицио Мариани.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 38% вероятности.

Победа «Болоньи» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход по итогам 90 минут можно найти в линии за 3.30.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.