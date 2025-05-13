Экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавит клуб из чемпионата Мексики — Мерло

Мексиканский клуб "Атлетико Сан-Луис" близок к назначению главным тренером Гильермо Абаскаля. По сообщению журналиста Сесара Луиса Мерло, экс-рулевой московского "Спартака" согласовал условия личного контракта с мексиканцами. С испанцем будет подписан однолетний контракт с возможностью продления на еще один сезон.

В нынешнем чемпионате Мексики "Атлетико Сан-Луис" занимает 15-е место в турнирной таблице с 18 очками в 17 турах.

Абаскаль остается без работы после увольнения из испанской "Гранады" в сентябре 2024 года. Ранее он работал главным тренером "Спартака", с которым выиграл бронзовые медали в сезоне-2022/23.