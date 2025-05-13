Назван идеальный кандидат на пост тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России по футболу Владимир Гранат предложил московскому «Спартаку» в случае увольнения Деяна Станковича с поста главного тренера команды обратить внимание на кандидатуру Курбана Бердыева. Его слова приводит Legalbet.

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«Курбан Бекиевич — идеальный кандидат. Мне было бы интересно, чтобы такой тренер вернулся в РПЛ. Для него важен коллектив, и поэтому «Спартак» бы только выиграл с его приходом. Он очень хорошо разбирается в футбольных деталях: тактика и так далее», — заявил он.

11 мая «Динамо» обыграло на своем поле московский «Спартак» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Динамо». На седьмой минуте матча счет ударом с пенальти открыл Хорхе Карраскаль. На 30-й минуте окончательный счет встречи установил Данил Глебов.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 51 очко. Еще в прошлом туре красно-белые потеряли математические шансы на победу в чемпионате России. При этом «Спартак» продолжает борьбу в Кубке страны, 15 мая команда на своем поле сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов. Матч начнется в 20:00 по московскому времени.