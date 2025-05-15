«Манчестер Сити» сделает предложение по Рейндерсу в ближайшие недели

«Ман Сити» сделает предложение по Тейани Рейндерсу в ближайшие недели.

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Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нидерландский полузащитник хочет сосредоточиться на заключительных матчах сезона с «Миланом», и «Ман Сити» уважает это.

Затем последует предложение, Рейндерс – основная цель «горожан» на позицию «восьмерки».

Ранее сообщалось об интересе к Рейндерсу со стороны «Реала».

В текущем сезоне Серии А игрок провел 35 матчей, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.