«Манчестер Сити» сделает предложение по Рейндерсу в ближайшие недели

«Ман Сити» сделает официальное предложение по Рейндерсу в ближайшие недели. Хавбек «Милана» – главная цель на позицию «восьмерки»
«Ман Сити» сделает предложение по Тейани Рейндерсу в ближайшие недели.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Нидерландский полузащитник хочет сосредоточиться на заключительных матчах сезона с «Миланом», и «Ман Сити» уважает это.
Затем последует предложение, Рейндерс – основная цель «горожан» на позицию «восьмерки».
Ранее сообщалось об интересе к Рейндерсу со стороны «Реала».
В текущем сезоне Серии А игрок провел 35 матчей, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи.