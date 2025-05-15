Футболисту «Барселоны» удалили аппендицит

Испанский нападающий «Барселоны» Ферран Торрес успешно перенес операцию по удалению аппендицита, сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

© Матч ТВ

Операция прошла 14 мая в Барселоне.

25‑летний Торрес в текущем сезоне провел за команду 45 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 7 результативных передач.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 82 очка. В четверг команда на выезде встретится с «Эспаньолом» и в случае победы досрочно станет чемпионом Испании. Игра начнется в 22:30 (мск).

Прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Барселона» смотрите в четверг на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.