Бразильский игрок «Зенита» покинул Россию

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел покинул Санкт-Петербург. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов, который также опубликовал видео с бразильцем из аэропорта.

Футболист был замечен в аэропорту Пулково в 20:34 13 мая с девушкой на стойке регистрации авиакомпании Emirates. Точное направление пути Вендела неизвестно, однако Карпов предположил, что футболист отправился в Рио-де-Жанейро с пересадкой в ОАЭ.

Вендел получил повреждение в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом». Поединок состоялся 4 мая. Вендел получил повреждение на 57-й минуте, и тренерский штаб произвел вынужденную замену. Вместо бразильца на поле появился Андрей Мостовой. Позднее стало известно, что футболист уже не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах.

Этот сезон в «Зените» стал для Вендела последним. В зимнее трансферное окно игрок заключил рабочее соглашение с бразильским «Ботафого», которое, как сообщал агент футболиста, вступит в силу в июне 2025 года.