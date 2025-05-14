Аршавин поделился воспоминаниями о победе «Зенита» с Кубке УЕФА

Известный российский экс-футболист Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о победе в финале Кубка УЕФА в составе «Зенита». Сине-бело-голубые выиграли еврокубок в 2008 году, обыграв в финальном матче шотландский «Рейнджерс» (2:0).

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