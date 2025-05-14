Акинфеев записал обращение перед матчем ЦСКА и «Зенита»

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев перед ответным матчем финала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом» в своем Telegram-канале обратился к болельщикам.

«Друзья, вот и заканчивается тренировка перед ответным матчем Кубка против «Зенита». Знаю, что будет полный стадион. Поэтому приходите, ждем вас. Поддержите нашу команду. До встречи!» — сказал он.

8 мая стало известно, что армейский клуб продал все билеты на поединок.

Ответная встреча состоится 14 мая на стадионе «ВЭБ Арена». Победитель двухматчевого противостояния сыграет в суперфинале с победителем пары «Ростов» — «Спартак», которые сразятся в Ростове 15 мая.

Первая встреча, которая состоялась на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Первый мяч в этой игре забил Матео Кассьерра с пенальти на 17-й минуте. На 23-й минуте взятие ворот Андрея Мостового было отменено из-за фола в нападении, но на 57-й минуте он реализовал пенальти.

Действующий обладатель Кубка России — «Зенит», который в Суперфинале турнира одолел калининградскую «Балтику», поединок завершился с результатом 2:1. Благодаря этому трофею петербургский клуб впервые в истории оформил требл — выиграл Российскую Премьер-лигу (в шестой раз подряд), Кубок страны и Суперкубок.