Нападающий «Ростова»: у нас хорошие шансы на трофей

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, а победитель получит путёвку в суперфинал Кубка страны, в котором будет разыгран трофей. Встреча запланирована на четверг, 15 мая.

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