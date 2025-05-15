Стало известно, кто чаще всего бил в створ ворот в 10 турах РПЛ

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев стал лидером среди всех игроков Российской Премьер-Лиги по количеству удар в створ в 10 турах весенней части чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

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По данным источника, Сергеев нанёс 26 ударов, 18 из них пришлись в створ, xG составил 6.49. Иван забил шесть голов за 10 весенних туров. При этом «Крылья Советов» имеют лучший процент точности ударов по воротам в весенней части сезона – 45%.

Напомним, Сергеев присоединился к «Крыльям», перейдя из «Зенита» в сентябре 2024 года. Самарская команда после 28 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В последних двух турах РПЛ «Крылья Советов» сыграют с московским «Спартаком» и воронежским «Факелом».