«Боруссия» Дортмунд заинтересована в подписании японского вингера

«Боруссия» Дортмунд заинтересована в подписании Рицу Доана.

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По данным журналиста Флориана Плеттенберга, дортмундцы поборются за подписание вингера «Фрайбурга» с «Айнтрахтом», который планирует начать переговоры на следующей неделе.

Сообщается, что Доан готов сменить клуб этим летом. «Фрайбург» запросит за 26-летнего футболиста не менее 20 миллионов евро. Соглашение Рицу с клубом действует до 2027 года и не включает отступные.

В 33 матчах нынешнего сезона Бундеслиги Доан отметился 9 голами и 7 ассистами.