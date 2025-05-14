«Комо» выделит на трансферы около € 100 млн, чтобы удержать в клубе Фабрегаса

«Комо» готов пойти на решительные действия, чтобы сохранить на тренерском мостике Сеска Фабрегаса. Итальянский клуб готов предложить нынешнему главному тренеру серьёзный проект на ближайшие годы.

© Чемпионат.com

Как сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях, «Комо» готов выделить на летние трансферы около € 100 млн. В таком случае перед командой будет поставлена задача выхода в еврокубки по итогам следующего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к Фабрегасу со стороны «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Барселоны».

Фабрегас был назначен на должность главного тренера «Комо» летом 2024 года. После 35 туров Серии А команда набрала 45 очков и занимает 10-е место.