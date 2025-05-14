Экс-нападающий Райт-Филлипс ответил, что делать МЛС после ухода Месси

Райт-Филлипс об МЛС и Месси: «Они привлекают суперзвезд уже на закате. Интерес повышается, но эффект краткосрочный. Нужно чтобы такие игроки проводили там всю карьеру»
Шон Райт-Филлипс ответил на вопрос, что делать МЛС после ухода Лионеля Месси.
«Все дело в американском подходе. Они привлекают множество суперзвезд, когда те уже находятся на закате своей карьеры. Вокруг этих игроков, кто бы это ни был, создается огромный ажиотаж. Сейчас, конечно, главная фигура – это Месси, но там также и Бускетс, Суарес, Жорди Альба – у них сейчас много громких имен. Но как только эти игроки уходят на пенсию, они делают все то же самое – ищут следующую партию игроков такого же возраста. На какое-то время это действительно поднимает уровень и интерес к лиге, но эффект краткосрочный. Им нужно найти более устойчивое решение – чтобы игрок такого уровня приехал в Америку и провел там всю свою карьеру. Возможно, им придется вырастить такого игрока самим», – сказал бывший форвард «Нью-Йорк Ред Буллс».