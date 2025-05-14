В «Пари НН» заявили о доверии к Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался относительно будущего главного тренера команды Виктора Гончаренко.

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«Кандидатура главного тренера «Пари НН» ни разу не обсуждалась. Есть полное доверие к Виктору Гончаренко от руководства клуба», – приводит слова Мелика-Гусейнова Metaratings.

В последнем матче РПЛ «Пари НН» одолел «Крылья Советов» со счетом 5:2 на домашнем поле. Эта победа позволила команде избежать прямого вылета по спортивным принципам по итогам сезона. Тем не менее клуб все еще может попасть в зону «стыковых игр» за право участвовать в турнире.

Впереди у «Пари НН» еще два матча чемпионата России. Сначала команда сыграет дома с «Факелом», а затем приедет на выездную игру в Москву против ЦСКА.